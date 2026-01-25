ChallengerNews

Challenger Itajai 2026: problemi a bagnare il campo, interrotta la finale Seyboth Wild-Vallejo

By Alessandro Nizegorodcew
0 Min Read
Pallina tennis
Pallina tennis

Interrotta dopo un set la finale del Challenger di Itajai 2026 tra Thiago Seyboth Wild e Daniel Vallejo. Primo parziale al paraguaiano con il punteggio di 7-5, poi lo stop forzato per un problema nel bagnare il campo in terra rossa del circolo brasiliano. Tubo di irrigazione rotto e match momentaneamente fermo.

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS