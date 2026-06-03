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A che ora si gioca oggi Berrettini-Arnaldi? Orario e diretta tv quarti di finale Roland Garros 2026

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Matteo Berrettini nel torneo di Cagliari 2026
Matteo Berrettini - Foto FITP

La sfida tra Berrettini e Arnaldi andrà in scena oggi – mercoledì 3 giugno – non prima delle 20.15 sul Philippe-Chatrier. Il programma si apre alle 11.00 con il terzo quarto Wta Kalinskaya-Chwalinska, seguito da Sabalenka-Shnaider. Al termine dei singolari femminili toccherà a Cobolli e Auger-Aliassime. In chiusura di giornata via a Berrettini-Arnaldi. Il match verrà trasmesso sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max previo abbonamento.

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