Internazionali d’Italia 2026, quando si recupera Basiletti-Tomljanovic

La sfida tra Noemi Basiletti e Ajla Tomljanovic valida per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2026 è stata interrotta per pioggia nella serata di mercoledì quando l’azzurra aveva appena capitalizzato il break nell’ottavo gioco per procurarsi la possibilità di servire per il primo set avanti 5-3 sulla BNP Paribas Arena.

QUANDO E DOVE SEGUIRE IL MATCH

La partita sarà recuperata giovedì 7 maggio sulla BNP PARIBAS ARENA non prima delle ore 12.00 al termine di Ruzic-Andreeva (al via a partire dalle 11.00). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (gratis per gli utenti Sky), NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).