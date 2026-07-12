Montepremi Atp Bastad 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 250 di Bastad, in programma dal 13 al 19 luglio. Andrey Rublev e Luciano Darderi sono le prime due teste di serie dello storico torneo svedese, uno degli ultimi appuntamenti del circuito maggiore su terra rossa per questo anno 2025. Darderi però non è l’unico azzurro al via: con lui anche Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia ammessi direttamente nel draw. Per il vincitore 250 punti valevoli per il ranking maschile.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
MONTEPREMI ATP 250 BASTAD 2026
PRIMO TURNO – € 6.570 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 10.750 (25 punti)
QUARTI DI FINALE – € 18.515 (50 punti)
SEMIFINALE – € 31.955 (100 punti)
FINALE – € 54.360 (150 punti)
VINCITORE – € 93.175 (250 punti)