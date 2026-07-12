Montepremi Wta Atene, Iasi 2026: soldi, punti, prize money

I montepremi e i prize money, con i punti per il ranking, del WTA 250 di Atene 2026 e del WTA 250 di Iasi 2026. Archiviato il terzo Slam stagionale, e in attesa di entrare nel vivo della stagione nordamericana, per ancora un paio di settimane il circuito femminile resta in Europa alternandosi tra terra rossa e cemento. In Grecia si gioca sui campi rapidi, mentre in Romania ancora gli ultimi sprazzi stagionali di terra rossa. Il prize money complessivo sia del WTA del 250 di Atene che di quello di Iasi corrisponde a €246,388.

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MONTEPREMI E PUNTI WTA 250 ATENE 2026

PRIMO TURNO – € 2.663 (1 punto)

OTTAVI DI FINALE – € 3.725 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – € 6.110 (54 punti)

SEMIFINALE – € 10.730 (98 punti)

FINALE – € 19.240 (163 punti)

VINCITRICE – € 32.520 (250 punti)

MONTEPREMI E PUNTI WTA 250 IASI 2026

PRIMO TURNO – € 2.663 (1 punto)

OTTAVI DI FINALE – € 3.725 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – € 6.110 (54 punti)

SEMIFINALE – € 10.730 (98 punti)

FINALE – € 19.240 (163 punti)

VINCITRICE – € 32.520 (250 punti)