Djokovic non parteciperà alle Atp Finals, Lorenzo Musetti prende il suo posto a Torino

Lorenzo Musetti giocherà le Atp Finals 2025. Il carrarino è stato ripescato in seguito al ritiro di Novak Djokovic, che ha annunciato il forfait direttamente al tennista toscano alla stretta di mano dopo la finale vinta nell’ATP di Atene, come confermato dall’azzurro in conferenza stampa. Musetti prenderà il posto di Djokovic nel Gruppo Connors, dove affronterà Carlos Alcaraz, Taylor Fritz e Alex de Minaur. Il suo primo incontro sarà lunedì alle ore 14.00 contro lo statunitense. Confermato anche il girone di Sinner, che si scontrerà nel Gruppo Borg con Felix Auger-Aliassime (lunedì ore 20.30), Alexander Zverev e Ben Shelton.

Un’edizione, quella del 2025, che diventa quindi già storica per il tennis italiano. Per la prima volta avrà infatti due tennisti ammessi al torneo di singolare. Nel 2021 – anno in cui si qualificò Matteo Berrettini – Sinner entrò in scena soltanto da riserva, proprio dopo l’infortunio del tennista romano contro Zverev nel match d’esordio.