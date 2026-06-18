Wimbledon 2026: ritiro per Holger Rune, il danese si cancella dall’entry list

Holger Rune annuncia il ritiro anche da Wimbledon 2026. Come riportato su X da Charlie Eccleshare, il danese prosegue il recupero a seguito dell’infortunio rimediato al tendine d’Achille nel finale della stagione 2025. “Mi sto avvicinando ogni giorno al rientro e i progressi sono davvero soddisfacenti” sarebbero le prime parole di Rune che rimane fiducioso nonostante il forfait. L’ultimo match giocato risale al 17 ottobre 2025 all’ATP 250 di Stoccolma, quando il danese stava rincorrendo l’ingresso alle ATP Finals di Torino 2025 giocando un torneo dopo l’altro. Come ammesso dal diretto interessato durante l’inverno, si è trattato di una scelta errata e rischiosa per la propria salute.

Con il ritiro di Rune si allunga la lista delle assenze eccellenti: Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti, Tomas Machac, Valentin Vacherot e Sebastian Korda saranno assenti e sono ancora da capire con esattezza le condizioni di Arthur Fils e Rafael Jodar. Al posto di Rune entra nel main draw di Wimbledon 2026 Titouan Droguet che a sua volta libera un posto nella qualificazioni per Colton Smith. Qualora ci fosse un altro forfait il prossimo tennista ad entrare nelle quali del terzo Slam stagionale sarebbe l’azzurro Stefano Napolitano.