Draper sul rapporto con Murray: “Porta calma ed ed energia, siamo in questa sfida assieme” (VIDEO)

“Andy mi ha portato moltissima calma ed energia“. Jack Draper ha parlato così, durante un’intervista rilasciata a Sky Sports Tennis, del proprio allenatore Andy Murray. Nonostante la stagione difficile e tormentata dagli infortuni, l’ex numero 4 del mondo è apparso molto rilassato e fiducioso del lavoro che sta svolgendo. In particolar modo, ha sottolineato come la leggenda britannica non abbia mai perso fiducia nei suoi mezzi, continuando a sostenerlo: “Crede in me e nel mio tennis, crede che io possa fare grandi cose in questo sport“.

Obiettivi futuri

Un sostegno che vale ancor di più per Draper, poiché arriva da uno dei suoi idoli d’infanzia. Lo stesso giocatore, infatti, ha ammesso: “Sentirlo dire da uno dei miei idoli mi dà davvero molta fiducia”. Il classe 2001 ha anche rivelato un lato singolare della personalità di Murray e del loro rapporto: “Anche ora che si è ritirato rimane molto giocoso, ci divertiamo sempre”. Il duo britannico è ora chiamato alla risalita nel ranking: gli infortuni e la conseguente inattività hanno fatto precipitare Draper al 147esimo posto nel ranking.

L’obiettivo per la seconda parte di stagione sarà quello di giocare con continuità, tanto che Draper ha scelto di ripartire dai Challenger iscrivendosi al 75 di Brownsburg in programma dal 10 al 16 di agosto. La sfida che attende il duo Draper – Murray non sembra però spaventarli, tanto che il tennista ha concluso così: “Siamo in questo viaggio assieme, vedo molti progressi nel mio gioco e c’è ancora molto altro in arrivo“.