Us Open 2025, programma e ordine di gioco sabato 30 agosto: Sinner e il derby Cobolli-Musetti ancora in sessione diurna

Il programma della sesta giornata con gli orari italiani e l’ordine di gioco di sabato 30 agosto agli US Open 2025. Altra giornata decisamente importante per tutti gli appassionati, e con la fortuna di poter assistere ai due incontri che ci interessano più da vicino ad orari comodi. Il derby tra Musetti e Cobolli sarà alle 17:00, mentre per Jannik Sinner è ancora sessione diurna come 2°match dalle 17:30 sull’Arthur Ashe. Di seguito ecco allora la programmazione completa con tutti gli incontri e gli orari.
IL PROGRAMMA DI SABATO 30 AGOSTO
Arthur Ashe Stadium
-
17:30
[28] Magdalena Frech (POL) vs [3] Coco Gauff (USA)
-
Followed By
[1] Jannik Sinner (ITA) vs [27] Denis Shapovalov (CAN)
-
01:00
[29] Anna Kalinskaya vs [2] Iga Swiatek (POL)
-
Followed By
[23] Alexander Bublik (KAZ) vs [14] Tommy Paul (USA)
Louis Armstrong Stadium
-
17:00 AM
[10] Lorenzo Musetti (ITA) vs [24] Flavio Cobolli (ITA)
-
Followed By
[15] Daria Kasatkina (AUS) vs [23] Naomi Osaka (JPN)
-
01:00
[3] Alexander Zverev (GER) vs [25] Felix Auger-Aliassime (CAN)
-
Followed By
[18] Beatriz Haddad Maia (BRA) vs Maria Sakkari (GRE)
Grandstand
-
17:00 AM
[21] Linda Noskova (CZE) vs [11] Karolina Muchova (CZE)
-
Followed By
Coleman Wong (HKG) vs [15] Andrey Rublev
-
22:30
[8] Amanda Anisimova (USA) vs Jaqueline Cristian (ROU)
Stadium 17
-
17:00
Jaume Munar (ESP) vs Zizou Bergs (BEL)
-
22:00
Daniel Altmaier (GER) vs [8] Alex de Minaur (AUS)
Court 5
-
17:00
Diane Parry (FRA) vs Marta Kostyuk (UKR)
-
Followed By
Kamil Majchrzak (POL) vs Leandro Riedi (SUI)
-
Followed By
[13] Ekaterina Alexandrova vs Laura Siegemund (GER)