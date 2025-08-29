Us Open 2025, programma e ordine di gioco sabato 30 agosto: Sinner e il derby Cobolli-Musetti ancora in sessione diurna

Il programma della sesta giornata con gli orari italiani e l’ordine di gioco di sabato 30 agosto agli US Open 2025. Altra giornata decisamente importante per tutti gli appassionati, e con la fortuna di poter assistere ai due incontri che ci interessano più da vicino ad orari comodi. Il derby tra Musetti e Cobolli sarà alle 17:00, mentre per Jannik Sinner è ancora sessione diurna come 2°match dalle 17:30 sull’Arthur Ashe. Di seguito ecco allora la programmazione completa con tutti gli incontri e gli orari.

IL PROGRAMMA DI SABATO 30 AGOSTO

Arthur Ashe Stadium

17:30

[28] Magdalena Frech (POL) vs [3] Coco Gauff (USA)

Followed By

[1] Jannik Sinner (ITA) vs [27] Denis Shapovalov (CAN)

01:00

[29] Anna Kalinskaya vs [2] Iga Swiatek (POL)

Followed By

[23] Alexander Bublik (KAZ) vs [14] Tommy Paul (USA)

Louis Armstrong Stadium

17:00 AM

[10] Lorenzo Musetti (ITA) vs [24] Flavio Cobolli (ITA)

Followed By

[15] Daria Kasatkina (AUS) vs [23] Naomi Osaka (JPN)

01:00

[3] Alexander Zverev (GER) vs [25] Felix Auger-Aliassime (CAN)

Followed By

[18] Beatriz Haddad Maia (BRA) vs Maria Sakkari (GRE)

Grandstand

17:00 AM

[21] Linda Noskova (CZE) vs [11] Karolina Muchova (CZE)

Followed By

Coleman Wong (HKG) vs [15] Andrey Rublev

22:30

[8] Amanda Anisimova (USA) vs Jaqueline Cristian (ROU)

Stadium 17

17:00

Jaume Munar (ESP) vs Zizou Bergs (BEL)

22:00

Daniel Altmaier (GER) vs [8] Alex de Minaur (AUS)

