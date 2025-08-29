NewsUS Open

Us Open 2025, programma e ordine di gioco sabato 30 agosto: Sinner e il derby Cobolli-Musetti ancora in sessione diurna

Jannik Sinner - Foto Javier Garcia/Shutterstock
Il programma della sesta giornata con gli orari italiani e l’ordine di gioco di sabato 30 agosto agli US Open 2025. Altra giornata decisamente importante per tutti gli appassionati, e con la fortuna di poter assistere ai due incontri che ci interessano più da vicino ad orari comodi. Il derby tra Musetti e Cobolli sarà alle 17:00, mentre per Jannik Sinner è ancora sessione diurna come 2°match dalle 17:30 sull’Arthur Ashe. Di seguito ecco allora la programmazione completa con tutti gli incontri e gli orari. 

IL TABELLONE MASCHILE

IL TABELLONE FEMMINILE

IL PROGRAMMA DI SABATO 30 AGOSTO

Arthur Ashe Stadium

  • 17:30 
    [28] Magdalena Frech (POL) vs [3] Coco Gauff (USA)

  • Followed By
    [1] Jannik Sinner (ITA) vs [27] Denis Shapovalov (CAN)

  • 01:00
    [29] Anna Kalinskaya vs [2] Iga Swiatek (POL)

  • Followed By
    [23] Alexander Bublik (KAZ) vs [14] Tommy Paul (USA)

Louis Armstrong Stadium

  • 17:00 AM
    [10] Lorenzo Musetti (ITA) vs [24] Flavio Cobolli (ITA)

  • Followed By
    [15] Daria Kasatkina (AUS) vs [23] Naomi Osaka (JPN)

  • 01:00
    [3] Alexander Zverev (GER) vs [25] Felix Auger-Aliassime (CAN)

  • Followed By
    [18] Beatriz Haddad Maia (BRA) vs Maria Sakkari (GRE)

Grandstand

  • 17:00 AM
    [21] Linda Noskova (CZE) vs [11] Karolina Muchova (CZE)

  • Followed By
    Coleman Wong (HKG) vs [15] Andrey Rublev

  • 22:30
    [8] Amanda Anisimova (USA) vs Jaqueline Cristian (ROU)

Stadium 17

  • 17:00
    Jaume Munar (ESP) vs Zizou Bergs (BEL)

  • 22:00
    Daniel Altmaier (GER) vs [8] Alex de Minaur (AUS)

Court 5

  • 17:00
    Diane Parry (FRA) vs Marta Kostyuk (UKR)

  • Followed By
    Kamil Majchrzak (POL) vs Leandro Riedi (SUI)

  • Followed By
    [13] Ekaterina Alexandrova vs Laura Siegemund (GER)

 

