Quando si gioca la finale di Wimbledon 2026 tra Sinner e Zverev? Data, orario e diretta tv

Jannik Sinner è tornato in finale a Wimbledon, diventando il primo italiano a raggiungere l’atto conclusivo dei Championships per due anni di fila. Con la vittoria in semifinale su Novak Djokovic, il numero uno del mondo andrà a caccia del quinto titolo Major contro il tedesco Alexander Zverev.
Quando si gioca Sinner-Zverev e dove seguirla in tv
Il match tra Sinner e Zverev andrà in scena domenica 12 luglio alle 17.00 ora italiana (16.00 ora locale) sul Campo Centrale.. Per non perdersi nulla del terzo Slam del 2026, in diretta dal 29 giugno al 12 luglio, la copertura editoriale di Sky sarà completa: più di 750 ore live con ben 11 canali di cui 6 interamente dedicati a Wimbledon.
Il racconto si svilupperà attraverso 11 canali:
- Sky Sport Tennis (203): seguirà tutti i match in programma sul Centrale
- Sky Sport Uno (201): seguirà i match più importanti del torneo
- Sky Sport Arena (204): sarà il punto di riferimento per “Diretta Wimbledon”
- Sky Sport 4K: trasmetterà i match che si disputeranno sul campo Centrale
- Sky Sport Wimbledon 1 (251)
- Sky Sport Wimbledon 2 (252)
- Sky Sport Wimbledon 3 (253)
- Sky Sport Wimbledon 4 (254)
- Sky Sport Wimbledon 5 (255)
- Sky Sport Wimbledon 6 (256)