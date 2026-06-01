Roland Garros 2026: continua la difesa del titolo di Errani e Vavassori

Prosegue la caccia al secondo titolo consecutivo al Roland Garros per la coppia formata da Sara Errani e Andrea Vavassori. Gli azzurri sono usciti vincitori dal match di quarti di finale contro il duo Danilina/Tracy con il punteggio di 6-2 6-2, tornando in semifinale dello Slam parigino.

Un incontro senza storia, in cui gli azzurri hanno fatto vedere, oltre alle proprie qualità individuali, di essere una coppia estremamente collaudata. I meccanismi sono sembrati automatici, così come il loro lavoro di squadra, il fiore all’occhiello delle teste di serie numero 1 del tabellone di doppio misto.

Errani e Vavassori proseguono dunque la caccia al quarto titolo Slam insieme dopo il trionfo nella scorsa edizione del Roland Garros e i due successi consecutivi allo US Open 2024 e 2025. In semifinale se la vedranno contro i vincitori del match tra Krawczyk/Skupski e Siegemund Roger-Vasselin.