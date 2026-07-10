Sinner dopo la semifinale vinta a Wimbledon 2026: “Ho alzato il livello, che ispirazione Djokovic”

Jannik Sinner è in finale a Wimbledon 2026 grazie alla vittoria per 6-4 6-4 6-4 contro Novak Djokovic in semifinale, un’emozione incredibile, ottenuta per la seconda volta consecutiva contro lo stesso avversario, suo rivale di ormai tante battaglie.

PAROLE DAL CENTRALE DI WIMBLEDON

Dopo la partita ha parlato ai microfoni in campo: “Grazie al pubblico per la bellissima atmosfera. Novak è un’ispirazione per tutte la nuova generazione e abbiamo sempre giocato partite tirate. Veniva da una partita complicata con Auger-Aliassime, io ho cercato di essere aggressivo e di servire bene contro il miglior ribattitore del circuito”. I soliti ringraziamenti e poi le tipiche, eleganti parole di stima nei confronti del suo avversario, che non è riuscito a riprodurre la prestazione degli Australian Open 2026.

Anche Sinner ha cambiato qualcosa: “Ho cercato di mescolare le carte e sono soddisfatto. Ogni partita è diversa e l’erba cambia tanto nel corso del torneo, la mentalità oggi era quella di alzare il livello e l’ho fatto. Sono contento di essere tornato in finale”.