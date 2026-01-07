Rune: “Tempo fa ero avanti rispetto a Sinner e Alcaraz”

“Un po’ di tempo fa ero avanti rispetto a Sinner e Alcaraz ma ho perso quel vantaggio perché mi è mancata la continuità“. Parole che si potrebbero descrivere come un misto di orgoglio e autoanalisi quelle rilasciate da Holger Rune ai microfoni di Marca. L’ex numero 4 del ranking mondiale è tuttora alle prese con il percorso riabilitativo dopo la rottura del tendine d’Achille subita a Stoccolma nel corso del match contro il francese Ugo Humbert.

RUNE: UNA QUESTIONE DI DISCIPLINA

Indicato da moltissimi addetti ai lavori come potenzialmente in grado di avvicinare i due attuali dominatori del tennis mondiale, Rune prova a spiegare il perché dell’attuale differenza tra lui e il binomio Sinner/Alcaraz: “Prima di questo infortunio, quello che maggiormente mi separava da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz era la continuità – afferma il tennista danese -. Una questione puramente di disciplina. Forse quella mancanza doveva far parte del mio processo di crescita. Quello che so è che avevo bisogno di essere più disciplinato. Nonostante l’infortunio le mie ambizioni rimangono le stesse e tornerò in campo più affamato di prima“.