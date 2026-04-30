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Challenger 175 Cagliari 2026: programma, orari e ordine di gioco venerdì 1 maggio. In campo Berrettini e Arnaldi

By Giacomo Nicotera
1 Min Read
Matteo Arnaldi - Foto Giampiero Sposito
Matteo Arnaldi - Foto Giampiero Sposito

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 1 maggio del Challenger 175 di Cagliari 2026, con Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi che andranno a caccia di un posto in semifinale. Tanti gli azzurri ancora in gara al Sardegna Open.

 

IL MONTEPREMI DEL CHALLENGER DI CAGLIARI

IL PROGRAMMA COMPLETO

CENTER COURT

ore 12.00 – (ALT) Arnaldi vs (3) Borges
a seguire – Bellucci o (WC) Cadenasso vs (ALT) De Jong
a seguire – Berrettini vs Nava o (WC) Hurkacz

COURT 14

non prima delle 14.00 – (4) Burruchaga o (ALT) Pellegrino vs Kovacevic o Giron

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