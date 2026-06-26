“One last backhand”: la festa di addio di Wawrinka con Federer e Murray

Stan Wawrinka prepara il suo ultimo saluto al tennis. Il 41enne svizzero, entrato nell’ultima stagione della carriera, ha annunciato per il 19 dicembre a Ginevra una serata d’addio dal titolo “One last backhand”, omaggio al rovescio a una mano che ne ha segnato la storia. Il cast sarà di quelli da grande evento: accanto al tre volte campione Slam ci saranno Roger Federer, Andy Murray e Gael Monfils.

Dopo oltre vent’anni nel circuito, Wawrinka ha scelto di chiudere il capitolo davanti al suo pubblico. “Volevo organizzare un’ultima serata per ringraziarvi e salutarvi”, ha spiegato l’ex numero 3 del mondo, vincitore dell’Australian Open 2014, del Roland Garros 2015 e dello Us Open 2016. Attuale numero 110 Atp, lo svizzero si appresta intanto a disputare il suo ultimo Wimbledon, al via dal 29 giugno al 12 luglio, grazie a una wild card degli organizzatori. In stagione aveva raggiunto il terzo turno agli Australian Open, prima dell’eliminazione all’esordio al Roland Garros.