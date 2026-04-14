ATP 500 Barcellona 2026: Alcaraz avanti nonostante il problema al polso

Carlos Alcaraz supera il qualificato finlandese Otto Virtanen nel match valido per il primo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2026. 6-4 6-2 in 1 ora e 25 minuti il punteggio in favore dello spagnolo, tornato in campo solamente due giorni dopo la sconfitta contro Jannik Sinner all’ultimo atto del Masters 1000 di Monte-Carlo che ha permesso all’azzurro di tornare numero 1 del ranking.

Vittoria più complicata del previsto per il murciano che continua ad avere difficoltà con la battuta: infatti, nei 9 turni di servizio giocati, ben 5 volte è stato costretto a difendersi ai vantaggi. Inoltre, nel nono game del primo set il numero 2 del mondo ha avuto bisogno dell’intervento del fisioterapista per un problema al polso destro. Carlitos accede, quindi, agli ottavi di finale del torneo catalano dopo la finale dello scorso anno, persa contro il danese Holger Rune per 7-6(6) 6-2. In caso di trionfo a Barcellona, Alcaraz si riprenderebbe la testa della classifica mondiale, in vista dei Masters 1000 di Madrid e Roma e del Roland Garros, in programma dal 24 maggio al 7 giugno,

Nel prossimo turno, ad attendere il 7 volte campione Slam ci sarà Thomas Machac, uscito indenne dalla sfida vinta in rimonta con l’argentino Sebastian Baez. Il ceco a Monte-Carlo è stato l’unico giocatore capace di strappare un set a Sinner negli ultimi 4 Masters 1000 disputati e vinti dall’altoatesino. 1-1 per quanto riguarda i precedenti tra i due: vittoria per lo spagnolo nel Round Robin della Coppa Davis 2024 dopo il ritiro di Machac ad inizio terzo set, che si prese la rivincita qualche mese dopo ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai dello stesso anno.

La partita

Nel primo set grandi difficoltà al servizio per Alcaraz, costretto a difendersi ai vantaggi nei primi 3 turni e ad annullare ben 5 palle break. Sul 4-4, Carlitos prima mantiene il servizio (ancora ai vantaggi), poi chiama un medical timeout per un problema al polso destro. Dopo i vari trattamenti, lo spagnolo torna in campo e ottiene il primo break dell’incontro per chiudere il primo parziale 6-4.

In apertura di secondo set arriva il secondo break consecutivo per il numero 2 del mondo, ma Virtanen non molla e risponde con l’immediato controbreak. Il finlandese non trova più il ritmo al servizio e subisce un altro break, con lo spagnolo che vola sul punteggio di 3-1. Carlitos riesce a gestire senza troppe difficoltà e nell’ottavo game strappa il servizio a Virtanen per chiudere 6-4 6-2.