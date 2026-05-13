L’orario di Sinner-Rublev: data e diretta tv quarti di finale Internazionali d’Italia 2026

Jannik Sinner continua la caccia al primo titolo al Foro Italico e tornerà in campo per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026 contro Andrey Rublev. L’azzurro arriva nei migliori otto del torneo forte di ben sei set vinti e nessun parziale perso. Se dovesse vincere contro il russo metterebbe a segno la sua 32esima vittoria consecutiva a livello 1000 scavalcando Djokovic e piazzandosi in solitaria in cima alla classifica. Rublev dal canto suo viene da un ottimo primo e secondo turno, mentre agli ottavi ha trovato un po’ di fatica con Basilashvili, ma è stato bravo nel rimontare. L’altoatesino guida i testa a testa 7-3 con l’ultimo confronto al Roland Garros dello scorso anno vinto in tre set da Jannik.

QUANDO E DOVE SEGUIRE IL MATCH

La sfida tra Sinner e Rublev andrà in scena giovedì 13 maggio sul Campo Centrale alle 13.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (gratis per gli utenti Sky), NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento). Il match sarà visibile anche in chiaro su TV8.