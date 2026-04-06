Masters 1000 Monte-Carlo 2026, Cobolli parte con una vittoria: battuto in tre set Comesana

È vincente il debutto di Flavio Cobolli nel Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Il tennista romano ha sconfitto con il punteggio di 7-5 2-6 6-3 l’argentino Francisco Comesana e si è qualificato per il secondo turno. Cobolli che non ha avuto vita facile, complice il fatto che affrontasse un avversario ben rodato in quanto proveniente dalle qualificazioni, ma alla distanza è riuscito a prevalere. Se la vedrà ora contro il belga Alexander Blockx, anche lui qualificato.

La partita

Avvio in salita per Cobolli, che fronteggia due palle break nel quarto gioco e perde la battuta nel turno di servizio seguente. Il break subito tuttavia ha un effetto positivo perché l’azzurro si scuote, ristabilisce la parità e si procura anche due chance per andare a servire sul 5-4. Non le sfrutta, ma si riscatta poco dopo strappando la battuta all’avversario nell’undicesimo gioco. Dopo un’ora, è lui a conquistare il parziale per 7-5.

Il break in avvio di secondo set lascia pensare che la partita sia indirizzata, invece per Cobolli si tratta dell’inizio della fine. Avanti 2-1 e servizio, perde cinque giochi consecutivi e cede a sorpresa la frazione. Un Comesana rinato prevale per 6-2 e ristabilisce la parità. Nonostante l’inerzia della sfida sia dalla parte dell’argentino, l’avvio di terzo set è un assolo di Flavio. Che parte forte e poi incrementa il vantaggio, scappando rapidamente sul 4-0. Le due palle break annullate sul 4-1 – la seconda con un punto strepitoso – sembrano scrivere la parola fine al match, se non fosse che Cobolli disputa un game da incubo sul 5-2, quando serve per chiudere. Fortunatamente corre subito ai ripari e chiude 6-3, regalandosi il passaggio del turno.