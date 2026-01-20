Australian Open 2026: Darderi come Cobolli, lotta con lo stomaco

Non solo l’avversario dall’altra parte della rete. Per Luciano Darderi, dal cuore del terzo set in avanti, all’Australian Open 2026 si è aperta un’altra partita: quella contro il proprio fisico.

L’azzurro ha superato Cristian Garin in tre set, ma nel finale dell’incontro ha dovuto fare i conti con forti problemi di stomaco che ne hanno condizionato pesantemente il rendimento. Prima la chiamata al medico, poi l’assunzione di una pastiglia, quindi una sofferenza evidente durante i cambi di campo. Nel corso del medical time out richiesto da Garin per delle vesciche, Darderi è addirittura corso d’urgenza in bagno per tre minuti, rientrando in campo visibilmente piegato in due.

Dal 3-0 del terzo set in avanti, per Luciano non è stata più soltanto una partita di tennis. Ogni punto è diventato una battaglia contro lo stomaco e la fatica. Una situazione che ricorda molto quanto accaduto a Flavio Cobolli nel match d’esordio, anche lui vittima di problemi gastrointestinali che lo avevano accompagnato fino alla fine dell’incontro, costringendolo a giocare in costante sofferenza, portandolo alla sconfitta per mano di Fery .

Nel caso di Darderi, per fortuna, i problemi sono arrivati solo nel finale, permettendogli, complice anche qualche errore di Garin nei momenti decisivi, di stringere i denti e portare a casa una vittoria al limite della resistenza.