Australian Open 2026: Sabalenka in scioltezza, bene Svitolina e Sakkari

Buona la prima per Aryna Sabalenka, che ha iniziato con una vittoria la difesa del titolo all’Australian Open 2026. Non ha giocato il suo miglior tennis ma non ne aveva bisogno la numero uno al mondo, capace di superare la francese Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (n. 118 WTA, wild card) con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e 17 minuti. Nel primo set la bielorussa non ha badato tanto al sodo, come dimostra il break subito in apertura e la varie chance sprecate di tanto in tanto, ma ha provato anche a sperimentare. Dal 4-4, però, è salita in cattedra e non c’è stata più partita: ha inanellato un parziale di 8 giochi a 1 e si è qualificata per il secondo turno. Attende la vincente del match Pavlyuchenkova-Bai.

Tutto facile anche per Elina Svitolina, che con il medesimo punteggio ha eliminato Cristina Bucsa, mentre Maria Sakkari ha perso un game in più (6-4 6-2) contro Leolia Jeanjean. Non sono però mancate le sorprese perché alcune teste di serie sono già uscite di scena: Marta Kostyuk, battuta in tre tie-break (prima volta nella storia che accade a Melbourne) da Elsa Jacquemot, poi Ekaterina Alexandrova, ko in per 7-5 4-6 6-4 contro Zeynap Sonmez, e infine Dayana Yastremska, sconfitta per 6-4 7-5 da Gabriela Ruse. Successo in rimonta per Yulia Putintseva ai danni di Beatriz Haddad Maia; tutto facile per Caty McNally contro la qualificata Himeno Sakatsume.