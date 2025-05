Musetti al terzo turno del Roland Garros: “Prova da 8, la parola chiave è consapevolezza”

Lorenzo Musetti avanza al terzo turno del Roland Garros 2025. Il numero 8 del tabellone elimina in tre set il colombiano Daniel Elahi Galan. 6-4 6-0 6-4 il punteggio con il carrarino che ha espresso un tennis stellare nel parziale di mezzo, mentre ha avuto qualche alto e basso nel primo e nell’ultimo. Servizio sempre incisivo nei momenti delicati (6 ace di cui due nell’ultimo game) e tanti colpi vincenti (38, a fronte di 31 unforced). “Credo sia stata una una performance solida, con qualche piccolo alto e basso. Le condizioni non erano facili, ma ho trovato il modo di giocare il mio tennis. Il secondo set è stato di alto livello. Nel primo e nel terzo set sono calato di intensità in alcuni punti. Nel complesso credo sia stata una prova da 8″, commenta, in conferenza stampa, Musetti, che arriva alla sfida con Mariano Navone senza aver perso un set: “Non è solo un discorso fisico – prosegue il toscano – Vincere in tre set credo che mi faccia bene anche a livello mentale per confermare lo stato di forma che sto dimostrando di avere. Sicuramente delle partite lunghe aumentano le fatiche fisiche e lo stress”.

BEST RANKING E TANTA CONSAPEVOLEZZA

Da lunedì Musetti ha migliorato ulteriormente il suo best ranking spingendosi fino alla 7ª posizione della classifica Atp, in seguito alla mancata difesa del titolo di Ginevra da parte di Ruud. 3860 i punti del 23enne allenato da Simone Tartarini che, nel live ranking, ha quasi 600 punti di margine su Holger Rune (8°) ed è agganciato al sesto posto di Novak Djokovic (3880). Guardando più avanti, sono 600 le lunghezze di distanza da Taylor Fritz, 5° e già eliminato, e in caso di un buon percorso raggiungere lo statunitense non è utopia. “Dopo Monte-Carlo ho avuto un boost di confidenza e ho fatto un salto di qualità. Lì in ogni partita ho rimontato da un set di svantaggio e sono stato molte volte vicino a perdere le partite. I risultati si sono visti anche a Madrid e Roma. La parola chiave di questo mese è consapevolezza. Sono sceso in campo sapendo di poter battere chiunque ed è una cosa che prima mi mancava, poi magari le partite le vincevo lo stesso. Sono più efficace e più ordinato in campo e questo mi dà una serenità maggiore in campo”, le parole di un Musetti più che consapevole dei propri mezzi e visibilmente più rilassato in campo. Con Navone partirà favorito, ma vietato sottovalutare l’argentino, che fa del suo pane le superficie così lente.

