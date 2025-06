Aperto il bando di I Tennis Foundation per il progetto “Little Tennis Champions 2025/26”

L’organizzazione benefica italiana con sede a Torino ha aperto il bando per il nuovo progetto “Little Tennis Champions 2025/26”, rafforzando il proprio impegno per il tennis giovanile. Contemporaneamente, I Tennis Foundation ha celebrato la conclusione del programma “Intesa Sanpaolo Assicurazioni Little Tennis Champions”

Partito il nuovo bando di I Tennis Foundation. Dal 6 giugno il bando per il progetto benefico “Little Tennis Champions 2025/26”, rivolto ai talenti emergenti del tennis provenienti da Italia, Albania, Kosovo e Montenegro, consentirà a 12 giovani atleti (6 maschi e 6 femmine, classi 2011 e 2012) e a ulteriori ragazzi che saranno inseriti in qualità di “alternates”, di accedere a un percorso di perfezionamento tecnico, tattico e mentale. I criteri di selezione premiano il talento tennistico ma pongono un’attenzione particolare alla situazione economica dei candidati: a parità di talento, verranno scelti coloro che non hanno altri supporti per proseguire il proprio cammino sportivo.

IL CALENDARIO DELLE SELEZIONI

• 15-16 giugno: Montenegro

• 25-26 giugno: Albania e Kosovo

• 28-29 giugno: Italia, al Campus ONU ITC-Ilo di Torino con la presenza speciale di Gipo Arbino

• 29 giugno: Comunicazione ufficiale dei 12 beneficiari e degli alternates per ciascun paese

PERFEZIONAMENTO TATTICO, TECNICO E MENTALE

Il progetto “Little Tennis Champions 2025-26” offre un percorso annuale di perfezionamento che si estende su

più dimensioni fondamentali:

• Tecnico-Tattico: I beneficiari seguiranno sessioni di allenamento intensive con campioni e top coach

come Gipo Arbino, Ivan Ljubičić, Emilio Sanchez, Simone Tartarini e Omar Camporese.

• Preparazione Atletica: Allenamenti mirati saranno condotti da Damiano Fiorucci, preparatore atletico

di Lorenzo Musetti, con il fine di potenziare la performance fisica e la resistenza sui campi.

• Sviluppo Mentale: Sessioni speciali con Stefano Massari aiuteranno i giovani a sviluppare resilienza, concentrazione e gestione dello stress, aspetti fondamentali nelle competizioni di alto livello.

Il percorso, inoltre, prevede la partecipazione a tornei internazionali del circuito Tennis Europe. I primi appuntamenti saranno in estate con l’inaugurazione del progetto prevista per metà luglio. “Questo progetto rappresenta una grande opportunità per i giovani talenti del tennis internazionale – sottolinea Simone Bongiovanni, co-founder di I Tennis Foundation e team manager del progetto LTC di cui è responsabile del percorso di miglioramento mentale dei ragazzi – “Il nostro obiettivo è abbattere le barriere economiche e offrire ai ragazzi selezionati un percorso di alto livello, affinché possano crescere nel modo più completo possibile, sia tecnicamente che umanamente”.

CONCLUSO IL PROGRAMMA TRIENNALE “INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI LTC”

Contestualmente al nuovo bando, I Tennis Foundation celebra la conclusione di “Intesa Sanpaolo Assicurazioni Little Tennis Champions”, iniziativa triennale che ha permesso a 20 giovani tennisti italiani di vivere esperienze uniche, gareggiare nei più prestigiosi tornei internazionali e crescere accanto a campioni e coach di livello

mondiale. Tra Tennis Europe Under 14, Under 16 e ITF Under 18, il team di I Tennis Foundation ha percorso migliaia di chilometri e giocato in circoli e academy prestigiose. I borsisti sono scesi in campo in Spagna, Francia, Austria, Croazia, Slovenia, Grecia, Turchia, Egitto, Marocco e Malta. Hanno calcato i campi della Rafa Nadal Academy (incontrando anche il campione maiorchino) e del Foro Italico, della storica Sanchez Academy di Barcellona, della Ljubicic Tennis Academy a Lussino e della David Ferrer Academy ad Alicante. Hanno giocato con Lorenzo Sonego, sono stati allenati da vere e proprie leggende della racchetta, e accompagnati in un percorso di crescita tecnica, tattica, atletica e personale grazie al lavoro del qualificato staff tecnico di I Tennis Foundation, affiancato nel tempo da coach di livello internazionale.

L’elenco è da walk of fame: Gipo Arbino, storico allenatore di Lorenzo Sonego; Ivan Ljubičić, ex numero 3 al mondo e già coach di Roger Federer; Emilio Sánchez Vicario, ex numero 1 ATP in doppio e 7 in singolo, fondatore della Sanchez Academy; Francesca Schiavone, regina del Roland Garros 2010; Omar Camporese, Davisman e n.18 ATP; e Vincenzo Santopadre, capace di portare Berrettini in finale a Wimbledon. Durante il programma, i borsisti hanno disputato 42 tornei internazionali e conquistato 33 titoli, 23 finali e raggiunto 46 semifinali.

L’INCONTRO CON DJOKOVIC, LE ATP FINALS E GLI INTERNAZIONALI

Oltre ai successi in campo, il programma ha rappresentato una straordinaria esperienza di crescita per i giovani atleti: hanno incontrato campioni del calibro di Novak Djokovic, Steffi Graf e Andre Agassi, assistito ai match delle ATP Finals, delle Next Gen Finals, degli Internazionali d’Italia e partecipato a eventi di formazione sul talento e la gestione della pressione sportiva. “In questi tre anni abbiamo visto crescere giovani talenti del tennis italiano, originariamente fuori dalle prime e seconde linee, sostenendoli con un programma completo, dalla tecnica alla preparazione mentale – aggiunge Simone Bongiovanni – Questo progetto ha dimostrato che il talento può emergere se sostenuto nel modo giusto, e ringraziamo di cuore Intesa Sanpaolo Assicurazioni per aver creduto nella nostra missione.”

Un impegno che guarda al futuro: con il lancio del nuovo bando “Little Tennis Champions 2025-26”, I Tennis Foundation rafforza il proprio impegno per il tennis giovanile, puntando su formazione, inclusività e sostegno concreto ai talenti emergenti.

L’iniziativa, patrocinata da Sport e Salute, Regione Piemonte, Comune di Torino, Fondazione Laureus Italia, Professional Tennis Registry, Fondazione Ferrero e Fondazione Cecilia Gilardi, è sostenuta da prestigiosi brand:

– il Main Sponsor è Yokohama.

– gli Official Sponsor ZTE Nubia, Synergie, Iren, Coop Lombardia, Dierre, Assist Digital, Gruppo Colombo;

– i Supporter Dental Feel, Atla, Oma, Pittarosso Gada, Ceta, Profilmec;

– i Technical supplier Head, Sergio Tacchini, Dunlop, Colmar, Valmora, Mollo Noleggio, La Scuola dei campioni, Autry.

