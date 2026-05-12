Internazionali d’Italia 2026, ritiro Errani/Paolini dal torneo: il motivo e cosa succede con le scommesse

Sara Errani e Jasmine Paolini non scenderanno in campo per disputare il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026 contro la coppia formata da Linda Noskova e Tereza Valentova. Nella sfida di esordio, nonostante il successo nel derby con Maduzzi/Paganetti, Paolini era stata costretta a una fasciatura alla caviglia sinistra al termine del primo set e il problema sembra essersi rivelato più grave del previsto. “Purtroppo devo ritirarmi dal doppio a Roma per un piccolo problema al piede – ha spiegato Paolini -. Soprattutto qui a casa, in un torneo così speciale per me, non è stata una decisione facile. Ma con il Roland Garros alle porte, insieme al mio team pensiamo che sia la scelta migliore. Grazie a tutti per il supporto“.

RITIRO ERRANI/ PAOLINI, COSA CAMBIA PER LE SCOMMESSE?