Chi è Eliot Spizzirri, avversario di Jannik Sinner all’Australian Open 2026

Sarà Eliot Spizzirri il prossimo avversario di Jannik Sinner al terzo turno dell’Australian Open 2026. Lo statunitense ha eliminato al primo round il numero 28 del seeding, Joao Fonseca, in quattro set e si è imposto nella fase successiva contro il cinese Wu Yibing dopo una lotta conclusa sul punteggio di 6-2 6-4 6-7(4) 4-6 6-3.

Chi è Eliot Spizzirri: età, origini italiane

Nato a Greenwich, nel Connecticut, a ridosso del Natale 2001, Eliot ha chiare origini italiane, calabresi per l’esattezza, come suggerisce inequivocabilmente il suo nome. Ha iniziato a giocare a tennis all’età di cinque anni presso il club della sua città natale e da lì ne ha fatta una vera e propria passione. Molto ordinato tatticamente, è un giocatore che non vive di fiammate ma, al contrario, costruisce con calma il punto e sa bene quando accelerare o uscire dallo scambio. Un dritto sicuro e affidabile, un rovescio a due mani difficile da attaccare. Non troppi ace, ma pochi doppi falli e una costanza al servizio che gli hanno permesso di cedere solamente due break point nella sfida con il brasiliano.

L’esperienza al college e l’approdo nel circuito

Approdato al college, ha raggiunto diversi traguardi con la University of Texas. Nel 2023 e nel 2024 viene nominato dall’Intercollegiate Tennis Association (ITA) – l’organizzazione che si occupa della gestione del tennis collegiale – giocatore dell’anno. La sconfitta nella finale del campionato nazionale contro i rivali della Texas Christian University resterà però il più grande rimpianto del suo percorso universitario.

Dopo la laurea è salito rapidamente dalla posizione numero 738 del ranking, avvicinandosi alla Top 100 fino a diventare oggi numero 85 del mondo. Il vero punto di svolta è arrivato a marzo dello scorso anno, con la vittoria del Challenger di San Diego contro l’ex numero 37 del mondo Mackenzie McDonald. Un successo arrivato anche nel doppio, insieme al compagno e amico Tyler Zink.

“Contro Sinner esperienza straordinaria”

Raggiunti i quarti di finale all’ATP 250 di Auckland a inizio gennaio (sconfitto poi da Fabian Marozsan con il punteggio di 6-4 2-6 6-2), anche l’Happy Slam sta regalando più di qualche soddisfazione al giovane statunitense. Alla prima volta al terzo turno di un Major, Spizzirri non ha nascosto l’emozione di giocare su un palcoscenico così importante contro un avversario di enorme spessore come il numero 2 del tour: “Sarà un’esperienza straordinaria. Voglio dire, affrontare uno dei migliori giocatori al mondo e uno dei rivali più duri del nostro sport. Sarei grato di essere lì in campo e di fare del mio meglio”.

Il bilancio contro gli italiani

Il nativo di Greenwich è già stato una conoscenza italiana all’interno del tour. Nell’ottobre 2025, al Challenger di Brest, eliminò ai quarti di finale Giulio Zeppieri dopo una sfida al cardiopalma, conquistata dallo statunitense in tre duri e lunghi set e conclusa con il punteggio di 5-7 7-6(8) 7-6(4), prendendosi così la rivincita sul turno di qualificazioni del Roland Garros di qualche mese prima, vinto invece dall’azzurro.

Al turno successivo fu poi Francesco Passaro a provare a fermare la corsa del tennista a stelle e strisce, ma anche il perugino si arrese in due set. Chi invece riuscì a imporsi su Eliot fu Luciano Darderi, che al secondo turno dello US Open 2025 eliminò il beniamino di casa proprio a Flushing Meadows, il centro che lo ha visto crescere e diventare il tennista che è oggi. Senza dimenticare poi anche la sconfitta in tre set arrivata contro Flavio Cobolli, agli ottavi di finale nel Challenger di Phoenix.

E ora, per la prima volta al terzo turno di uno Slam, sarà per Eliot l’occasione giusta per mettersi in mostra come ha sempre voluto. L’esordio sulla Rod Laver Arena rappresenta una tappa importante nel suo percorso di crescita e giocare contro il due volte campione dell’Australian Open Jannik Sinner, indipendentemente dal risultato, è una soddisfazione che in pochi possono vantare. L’avversario dall’altra parte della rete è di una categoria a parte. Ma le grandi storie passano proprio dalle imprese più belle.