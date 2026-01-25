Australian Open 2026, Alcaraz: “Caldo? Bisogna abituarsi a tutto, mi farò trovare pronto”

“Negli Slam è sempre fantastico vincere in tre set risparmiando energie per il turno successivo. A livello psicologico è importante una vittoria del genere perché dà molta fiducia in vista dei quarti di finale. Sono davvero contento del livello a cui ho giocato“. Queste le dichiarazioni di Carlos Alcaraz, intervenuto in conferenza stampa dopo il successo ai danni di Tommy Paul negli ottavi dell’Australian Open 2026.

“Se avessi giocato quattro set sarei stato comunque contento perché penso che il livello della partita fosse molto alto da entrambe le parti. Una cosa su cui stavo lavorando era mantenere la concentrazione per tutta la partita e ci sono riuscito, giocando un tennis fantastico dall’inizio alla fine. Per me questo era più importante che risparmiare energie: di quelle ne ho in abbondanza” ha aggiunto lo spagnolo.

Non poteva poi mancare una domanda sul nuovo servizio, molto simile a quello di Djokovic: “Nole non avrà il servizio più veloce, ma è super preciso. È davvero difficile da leggere e molto vicino alle linee. A volte bisogna puntare più sulla precisione che sulla velocità“. Sul caldo previsto per martedì – data del suo prossimo match – invece: “Bisogna abituarsi a tutto. Io devo concentrarmi solo sulle cose che posso controllare, quindi mi farò trovare pronto per qualsiasi cosa. Sarò concentrato e cercherò di non pensarci, oltre che di far sì che non influenzi minimamente il mio gioco, e credo che questo sia tutto. Se farà molto caldo vorrà dire che il tetto sarà chiuso e dovrò giocare al meglio indoor“. Ha poi precisato: “Potrebbe essere la prima volta che gioco con il tetto qui, ma mi sono esercitato e penso che sia fantastico“.

Infine, Alcaraz ha commentato la lunga pausa durante il tie-break del primo set a causa di un malore a uno spettatore: “Mi era già capitato in passato e non è per niente una bella situazione. Come ho già detto, penso che la salute delle persone venga prima di tutto. Prima gli spettatori devono sentirsi bene guardando la partita e solo dopo possiamo pensare ai giocatori. Non appena realizzo che quella persona sta bene, torno a pensare al tie-break, dove ogni punto è davvero importante. Ammetto che non è stato così difficile ritrovare la concentrazione“.