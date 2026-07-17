Martina Trevisan, al WTA 125 di Roma un ritorno in campo di livello

Martina Trevisan, un anno dopo il rientro in campo, ritardato a causa di un’operazione al piede, è tornata nei quarti di finale di un torneo WTA. Lo ha fatto sui campi dell’Antico Tiro a Volo, circolo di tennis romano dove si gioca il WTA 125. Lei, specialista della terra battuta, ex semifinalista al Roland Garros nel 2022, solo nella seconda metà del 2026 è riuscita a ritrovare un buon livello. Da n. 405 del mondo, ha sconfitto, rispettivamente, Tyra Grant al primo turno con un netto 6-0 6-3, dopodiché 6-1 7-6 (1) ad Aurora Zantedeschi. Ai quarti di finale trova la bulgara Elizara Janeva.

La 32enne fiorentina è in fiducia, a testimoniarlo sono le sue parole dopo la vittoria contro Zantedeschi: “Sto ritrovando la percezione di poter gestire molto bene le partite. In questi mesi ho lavorato tanto per ritrovare questa sensazione ed effettivamente ci sto riuscendo”. Non si fa condizionare dalla classifica, frutto del periodo di assenza dal circuito, e desidera concentrare tutte le sue energie per rientrare nel migliore dei modi: “In questo momento so qual è la mia classifica, so che posso provare a rientrare più avanti e a salire ancora, però adesso sono focalizzata sul mio gioco: sulla parte tattica, sulla parte fisica e sulla parte mentale“.