Effetto Sinner, il Trentino è la regione più tennistica d’Italia. Umbria seconda

Il Trentino-Alto Adige è la regione italiana in cui la passione per il tennis è più forte. A stabilirlo è l’Indice dell’Effetto Sinner, lo studio realizzato da Casinos.com incrociando i dati sulla pratica agonistica con le ricerche Google degli ultimi tre anni.

La terra di Jannik Sinner domina la classifica con 94,2 punti su 100, oltre sedici punti in più dell’Umbria, sorprendente seconda a quota 77,9. Completa il podio la Liguria con 77,5 punti.

Il Trentino-Alto Adige guida anche la graduatoria relativa alla pratica agonistica, con un giocatore ogni 185 abitanti, più del doppio della media nazionale. Curiosamente, è soltanto quindicesimo nelle ricerche per “tennis in tv”: da quelle parti il tennis si gioca più di quanto non lo si guardi sullo schermo.

L’Umbria rappresenta la vera sorpresa dello studio. Pur senza grandi tornei del circuito maggiore o campioni di primo piano, la regione è tra le più attive nelle ricerche dedicate a Sinner e Jasmine Paolini. La Toscana, terra della giocatrice azzurra, è invece prima assoluta nelle ricerche sulla campionessa di Castelnuovo di Garfagnana.

La Lombardia conta il maggior numero di agonisti, 20.011, mentre la Valle d’Aosta è prima nelle ricerche “tennis in tv” nonostante appena 241 giocatori.

Resta evidente il divario geografico: le ultime sei posizioni sono occupate da regioni del Mezzogiorno, con la Campania ultima a quota 33,3. La Sardegna, nona, è la migliore regione meridionale.