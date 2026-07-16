Zverev sconfitto in finale di tutti gli Slam: solo altri quattro come lui nell’Era Open

Alexander Zverev ha perso in finale a Wimbledon contro Jannik Sinner dopo quattro combattuti set, mostrando ulteriori segnali di miglioramento. Dopo il successo al Roland Garros, il tedesco sembra abbia ottenuto maggiore consapevolezza dei propri mezzi, piazzandosi di diritto come il favorito, Alcaraz permettendo, dietro l’altoatesino nei prossimi grandi appuntamenti. Con la sconfitta nella cornice londinese, il numero due del mondo entra a far parte di una cerchia ristretta: diventa, infatti, il quinto giocatore nell’Era Open ad aver perso almeno una volta tutte e quattro le finali Major. Nel 2020 la dolorosa sconfitta al quinto set in finale allo US Open contro Dominic Thiem, dopo aver servito per il match; nel 2024 al Roland Garros contro Carlos Alcaraz, sempre al set decisivo; nel 2025 la sconfitta all’Australian Open contro Jannik Sinner piuttosto netta; infine la sconfitta già citata nell’edizione di Wimbledon di quest’anno.

Chi come lui?

Ci sono altri quattro che come lui, anche se con molte più soddisfazioni raggiunte, hanno perso almeno una volta in ogni finale dello Slam: Novak Djokovic (Australian Open 2026, Roland Garros 2012, 2014, 2015, 2020,Wimbledon 2013,2023,2024, US Open 2007,2010,2012,2013,2016,2021), Roger Federer (Australian Open 2009, Roland Garros 2006,2007,2008,2011, Wimbledon 2008,2014,2015,2019, US Open 2009,2015), Andy Murray (Australian Open 2010,2011,2013,2015,2016, Roland Garros 2016, Wimbledon 2012, US Open 2008) e Ivan Lendl (Australian Open 1983,1991, Roland Garros 1981,1985, Wimbledon 1986,1987, US Open 1982,1983,1984,1988,1989). Tra i grandi nomi non è presente Rafael Nadal poichè, nonostante abbia perso almeno una finale sia in Australia che a Londra e New York, nelle sue quattordici apparizioni in finale a Parigi non ha mai perso.