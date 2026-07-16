Nitto ATP Finals 2027: confermata Torino come sede del torneo

Le ATP Finals rimarranno sul suolo torinese anche nella prossima stagione. Come comunicato dalla FITP, le Nitto ATP Finals si disputeranno a Torino anche nell’edizione 2027. Inizialmente c’era la possibilità di un cambio di sede, in favore di Milano, ma così non è stato. Si arriverà così alla settima edizione in cui l’evento, che comprende i migliori otto giocatori e le migliori otto coppie dell’anno solare, avrà luogo sotto la Mole, come di consueto nel mese di novembre. A testimonianza di come la competizione abbia avuto nel corso del tempo un impatto più che positivo, l’edizione del 2025 ha generato un impatto economico di 591 milioni di euro e un nuovo record di 229.879 spettatori, il 93% in più rispetto all’anno 2021. Ci saranno delle novità che riguardano gli spazi dell’Inalpi Arena e del Fan Village; sarà presente, infatti, una passerella sopraelevata riservata ai giocatori che permetterà loro di collegare i due luoghi appena citati. Inoltre, la capienza nell’Inalpi Arena aumenterà fino a raggiungere i 13.500 posti, mentre nel Fan Village sorgerà un nuovo campo di allenamento con vista, che consentirà ai protagonisti del torneo di preparare i propri match sotto gli occhi degli appassionati.

“Scelta di continuità e fiducia”

Riguardo la conferma della sede delle ATP Finals del 2027 si è espresso così Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel: “Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria per le Nitto ATP Finals. Per questo abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni e partner che hanno lavorato con grande passione e competenza, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati del calendario mondiale del tennis. La conferma di Torino per il 2027 ci permette di continuare a programmare il futuro con ambizione e di consolidare ulteriormente il legame tra questo evento e il territorio che lo ha accolto e fatto crescere. I risultati straordinari che stiamo registrando già in fase di vendita per l’edizione 2026 ci dicono che le Nitto ATP Finals sono entrate definitivamente nel cuore degli italiani e degli appassionati di tutto il mondo. È il segnale più bello e più incoraggiante per continuare a investire in un progetto che rappresenta un patrimonio per lo sport italiano e per l’intero Paese” .

Allo stesso modo, anche Andrea Gaudenzi, Presidente ATP, ha voluto esprimere la propria felicità nella decisione presa: “Il nostro evento di punta è andato sempre più rafforzandosi a Torino, attirando un pubblico globale, mettendo in mostra i migliori giocatori di questo sport e offrendo un’esperienza per i fan di livello mondiale. Negli ultimi cinque anni Torino è diventata sinonimo delle Nitto ATP Finals, contribuendo a portare l’evento a nuovi livelli. I numeri da record che abbiamo registrato in termini di montepremi, affluenza di pubblico e audience televisiva testimoniano la dedizione di FITP, della Città di Torino, di Nitto e di tutti i nostri partner dell’evento. Siamo lieti di continuare a consolidare insieme questo percorso”.

Infine anche Hideo Takasaki, Chairman, CEO Nitto, ha dichiarato: “Nitto desidera esprimere la sua sincera gratitudine all’ATP, alla FITP, alla città di Torino e alla comunità locale per il loro continuo supporto alle Nitto ATP Finals. Dal 2021, il torneo è cresciuto insieme alla città di Torino, rafforzando costantemente la sua presenza globale e trasformandosi in un evento di livello mondiale che affascina i tifosi di tutto il mondo. Ci auguriamo sinceramente che nel 2027 il torneo continui a raggiungere nuove vette nella splendida città di Torino, ricca di storia e cultura, e continui a ispirare i tifosi di tutto il mondo”.