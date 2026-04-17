A che ora Cobolli-Zverev in tv: data, orario e diretta tv semifinali ATP 500 Monaco 2026

Sarà Alexander Zverev l’avversario di Flavio Cobolli nella semifinale dell’ATP 500 di Monaco 2026. Il romano si è sbarazzato in due set di Vit Kopriva, mentre al tedesco – detentore del titolo in Baviera – sono serviti tre set per piegare la testa di serie numero 5 Francisco Cerundolo. Sarà il terzo incontro tra Cobolli e Zverev, con il numero 3 del mondo che guida 2-0 nei testa a testa: Roland Garros 2025 (6-2 7-6 6-1) e ATP 500 di Halle 2025 (6-4 7-6).

QUANDO E A CHE ORA COBOLLI-ZVEREV

Il match tra Cobolli e Zverev andrà in scena sabato 18 aprile non prima delle 13.30 sul Center Court. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).