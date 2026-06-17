WTA 500 Berlino 2026: Sabalenka inizia bene sull’erba, battuta un’ottima Alexandrova

Aryna Sabalenka vince all’esordio stagionale sull’erba battendo 6-4 6-4 in 1 ora e 21 minuti Ekaterina Alexandrova al secondo turno del WTA 500 di Berlino 2026. La numero uno al mondo torna in campo dopo l’uscita di scena ai quarti del Roland Garros 2026 e per lasciarsi alle spalle una stagione sul rosso avara di soddisfazioni. Trova di fronte a sé un’ottima Alexandrova che, soprattutto ad inizio secondo set, alza spaventosamente il livello in risposta. La russa rimane in scia sia nel primo che nel secondo set, anzi nel parziale decisivo recupera un primo break di svantaggio e annulla due match point sul 5-3. Alla lunga però Sabalenka piega la resistenza dell’avversaria, ai quarti di finale di Berlino affronterà Nikola Bartunkova con cui non esistono precedenti.