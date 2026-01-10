ATP 250 Brisbane 2026: Medvedev raggiunge Nakashima in finale

Sarà Daniil Medvedev, testa di serie numero 1, ad affrontare Brandon Nakashima nella finale dell’ATP 250 di Brisbane 2026, che andrà in scena domenica 11 gennaio. Il russo, reduce dal faticoso successo in rimonta in quarti con il lucky loser Majchrzak, si è sbarazzato in due set dello statunitense Alex Michelsen. 6-4 6-2, in un’ora e 144 minuti di gioco, lo score in favore dell’ex numero 1 del mondo, bravo nel salvare sette delle otto palle break all’avversario e ad aggrapparsi al servizio nei momenti di maggiore difficoltà del match. Dall’altra parte della rete avrà un Nakashima in grande spolvero. L’americano ha dominato Aleksandar Kovacevic nel derby a stelle e strisce, rifilando al connazionale un netto 7-6(4) 6-4 (1h45min) con due sole palle break concesse e 15 ace messi a segno. Percorso immacolato per il 24enne di San Diego, che si presenterà all’ultimo atto del torneo senza set persi tra Davidovich Fokina, Halys, Collignon e il già citato Kovacevic.

Nei precedenti tra Medvedev e Nakashima conduce il russo per 2-0 (Masters 1000 Indian Wells 2023, Masters 1000 Madrid 2025).

A CHE ORA LA FINALE TRA MEDVEDEV E NAKASHIMA