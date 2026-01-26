Australian Open 2026, Shelton: “Per battere i migliori devo giocare aggressivo”

“Per battere i migliori, devo giocare un tennis offensivo. Sto lavorando molto sul mio gioco a rete e sulla mia risposta”. Queste le parole di Ben Shelton, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria in rimonta ai danni di Casper Ruud in un due ore e trentasei minuti con il punteggio di 3-6 6-4 6-3 6-4. L’americano accede così ai quarti di finale dell’Australian Open 2026, dove affronterà Jannik Sinner, uscito indenne dal derby italiano contro Luciano Darderi.

IL GIOCO A RETE

La testa di serie numero 8 del tabellone ha parlato della partita e di come il suo gioco a rete sia migliorato negli ultimi tempi. “Mi sento sicuro adesso quando vado a rete”. Come lo evidenziano i 29 punti vinti a rete su 30 giocati: “Molte volée che ho giocato oggi, tempo fa le avrei sbagliate. Penso di salire a rete sui servizi giusti, sui giusti colpi, scegliendo i miei momenti correttamente e per questo credo che sto riuscendo a vincere molti punti. Sono capace di sfruttare quando il mio avversario è molto lontano dalla riga di fondo ed eseguire una ‘drop volley’ quando ne ho bisogno. Oggi su questo sono stato perfetto”.

LA RISPOSTA È DECISIVA

L’americano, alla sua prima volta in una sessione serale a Melbourne, ha riflettuto anche su come il suo gioco in risposta sia cambiato e come questo possa aiutarlo a battere i migliori giocatori del circuito, partendo proprio dalla partita contro Sinner. “Ho faticato a trovare il ritmo oggi. Era la prima volta che giocavo di sera da quando sono qui e le condizioni erano completamente diverse. In passato mi sono trovato meglio a giocare di giorno qui in Australia. Ma sono riuscito a portarmi a casa una partita tosta ai 4 set, colpendo di dritto come mai prima d’ora. Anche il mio gioco in risposta è migliorato molto. Un anno fa non mi sentivo sicuro a rispondere di dritto. E adesso sto arrivando ad un punto in cui sento di non poterne sbagliare neanche uno. Questo mi aiuta molto perché per battere i migliori devi giocare un tennis offensivo. Tutte queste cose insieme rendono il mio gioco differente rispetto al passato”.