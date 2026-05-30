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Challenger 75 Vicenza 2026: Vasamì si prende il derby e la prima finale Challenger in carriera

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
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Jacopo Vasamì in allenamento a Tenerife
Jacopo Vasamì - Foto Sophia Lavrov

Jacopo Vasamì supera Stefano Travaglia nella semifinale del Challenger 75 di Vicenza 2026 in due set (7-5 7-6(5) in 2 ore e 3 minuti  e accede alla prima finale Challenger della carriera al terzo tentativo. Si tratta della seconda semifinale stagionale dopo quella del Challenger di Roma Garden, segno di una stagione contraddistinta da ottimi progressi per il classe 2007 italiano che nel secondo set recupera un break di svantaggio per ben due volte. Con il prossimo aggiornamento del ranking, l’azzurro dovrebbe entrare in Top 400 per la prima volta in carriera. L’ostacolo verso il primo titolo Challenger sarà l’austriaco Lukas Neumayer (n. 187 ATP), alla settima finale in categoria con un unico successo ottenuto al Challenger 75 di Barletta 2026.

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