Tabellone ATP 500 Monaco 2026: tutti gli accoppiamenti, ci sono Cobolli e Darderi

Sorteggiato il tabellone dell’ATP 500 di Monaco 2026, torneo in programma sulla terra rossa della Baviera dal 13 al 19 aprile. Flavio Cobolli e Luciano Darderi presenti in main draw come teste di serie 4 e 6. I due azzurri si trovano nello stesso lato di tabellone di Alexander Zverev, prima forza del seeding, e potrebbero incrociarsi nei quarti di finale. Dopo un inizio di primavera deludente, Ben Shelton va a caccia di punti da testa di serie numero 2. Alexander Bublik è il n.3 del draw ed è atteso da un primo turno ostico con Hubert Hurkacz. C’è anche Francisco Cerundolo, n.5 del tabellone, che esordirà con il padrone di casa Jan-Lennard Struff. Mina vagante Joao Fonseca: il brasiliano aprirà con Tabilo e potrebbe trovare Shelton nei quarti.

IL TABELLONE COMPLETO

PARTE ALTA

(1) Zverev vs Kecmanovic

Diallo vs Q

van de Zandschulp vs Q

(WC) Struff vs (5) Cerundolo

(4) Cobolli vs Fucsovics

Bergs vs Q

(WC) Engel vs Kopriva

Zhang vs (6) Darderi

PARTE BASSA

(8) Griekspoor vs Shapovalov

Marozsan vs Tsitsipas

Cilic vs Altmaier

Hurkacz vs (3) Bublik

(7) Rinderknech vs Michelsen

Tabilo vs Fonseca

(WC) Blockx vs Hanfmann

Q vs (2) Shelton