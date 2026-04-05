Ribecai si arrende in finale: Neumayer trionfa a Barletta

Si ferma in finale la cavalcata da lucky loser di Michele Ribecai al Challenger 75 di Barletta. La sconfitta è arrivata per mano dell’austriaco e ben più esperto Lukas Neumayer (2-6 6-3 6-3) che, al sesto tentativo, è riuscito a conquistare il primo titolo Challenger della sua carriera.

Il primo set perso della settimana, quindi, non ha scomposto le certezze del classe 2002 di Salisburgo che ha reagito perfettamente al momento di difficoltà incidendo maggiormente al servizio. L’austriaco, dopo un primo set con tante prime (82%) ma pochissimi punti raccolti con esse (solo il 39%), è andato a prendersi in modo aggressivo i due parziali successivi, strappando la battuta all’italiano all’alba di ognuno di essi e salvando tutte e 5 le palle break concesse.

Una prima finale a livello Challenger amara per Ribecai che, però, considerando il difficile inizio di settimana con l’eliminazione in qualificazioni per mano dell’allievo di Riccardo Piatti, Manas Dhamne, può ritenersi più che soddisfatto. Il ranking sorride al tennista lucchese, che da lunedì farà il suo debutto ufficiale tra i primi 300 del mondo.