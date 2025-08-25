US Open 2025: Putinseva interrompe il lungo digiuno contro Cocciaretto

A due mesi e mezzo dall’ultima vittoria, Yulia Putintseva interrompe un lungo digiuno superando Elisabetta Cocciaretto con il punteggio di 6-4 7-6(4) nel 1° turno degli US Open 2025. Dopo il recente addio a Matteo Donati, che ha iniziato l’avventura con Tyra Grant, la kazaka non ha vissuto uno dei momenti migliori della carriera. L’ottimo inizio nell’ultimo Slam della stagione le apre le porte per il secondo turno, dove affronterà la vincente di Kalinskaya-Ngounoue.

Il match, in realtà, era iniziato molto bene per la tennista azzurra, capace di portarsi avanti 4-1 con un doppio break. Da quel momento, però, è emersa la maggiore esperienza della kazaka, brava a infilare una serie di cinque giochi consecutivi, tre dei quali chiusi ai vantaggi. Il secondo set ha seguito la falsariga del primo, con tanti errori gratuiti a condizionare gli scambi. Anche in questa frazione non sono mancati i capovolgimenti di fronte: Putintseva, sospinta dall’inerzia del parziale inaugurale, si è issata sul 4-2, ma Cocciaretto ha reagito con carattere, restando aggrappata al match. La numero 3 d’Italia, però, non è riuscita a sfruttare l’occasione più importante: quando avanti 5-4 ha servito per portarla al terzo, ha subito un rapido break a zero. Il set si è quindi deciso al tie-break, dove, nonostante un po’ di nervosismo, Putintseva si è presa il successo.

Cocciaretto lascia New York con qualche rimpianto: nella classifica live al momento perde 6 posizioni e scende alla 91ª piazza WTA, ma con il passare del torneo potrebbe perderne altre. Dopo due giorni di torneo, l’unica azzurra ancora in corsa resta Jasmine Paolini, che al secondo round affronterà la vincente di Sasnovich-Jovic.