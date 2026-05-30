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Roland Garros 2026: medical time out per Comesana contro Berrettini

Redazione
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Francisco Comesana - Foto Matthieu Mirville/DPPI / IPA Sport 2 / IPA
Francisco Comesana - Foto Matthieu Mirville/DPPI / IPA Sport 2 / IPA

Francisco Comesana ha richiesto un medical time out per un problema alla gamba destra nel corso del match di terzo turno del Roland Garros 2026 contro Matteo Berrettini. L’argentino, a fine quarto set sul punteggio di 6-7(3) 7-5 7-6(4) 4-6, ha accusato un problema fisico, richiedendo l’intervento del fisioterapista.

AGGIORNAMENTO 18:05 – La partita riprende nuovamente, Berrettini al servizio.

AGGIORNAMENTO 18:03 – Berrettini si lamenta con l’umpire: “Ha fatto due toilet break e ora chiede medical time out”. L’arbitro risponde: “La decisione è del supervisor”. 

AGGIORNAMENTO 18:01 – Comesana di nuovo fuori dal campo, sembrerebbe un problema intestinale.

AGGIORNAMENTO 17:57 – Altro medical time out per Comesana sul punteggio di 3-2 per lui.

AGGIORNAMENTO 17:45 – Anche Berrettini tiene il servizio, 1-1.

AGGIORNAMENTO 17:42 – Comesana tiene il servizio, 4 ore precise di gioco in questo momento.

AGGIORNAMENTO 17:38 – La partita riprende, Comesana al servizio per iniziare il quinto set.

AGGIORNAMENTO 17:36 – Comesana rientra in campo dopo l’off-court medical time out.

 

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