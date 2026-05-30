Roland Garros 2026: medical time out per Comesana contro Berrettini

Francisco Comesana ha richiesto un medical time out per un problema alla gamba destra nel corso del match di terzo turno del Roland Garros 2026 contro Matteo Berrettini. L’argentino, a fine quarto set sul punteggio di 6-7(3) 7-5 7-6(4) 4-6, ha accusato un problema fisico, richiedendo l’intervento del fisioterapista.
AGGIORNAMENTO 18:05 – La partita riprende nuovamente, Berrettini al servizio.
AGGIORNAMENTO 18:03 – Berrettini si lamenta con l’umpire: “Ha fatto due toilet break e ora chiede medical time out”. L’arbitro risponde: “La decisione è del supervisor”.
AGGIORNAMENTO 18:01 – Comesana di nuovo fuori dal campo, sembrerebbe un problema intestinale.
AGGIORNAMENTO 17:57 – Altro medical time out per Comesana sul punteggio di 3-2 per lui.
AGGIORNAMENTO 17:45 – Anche Berrettini tiene il servizio, 1-1.
AGGIORNAMENTO 17:42 – Comesana tiene il servizio, 4 ore precise di gioco in questo momento.
AGGIORNAMENTO 17:38 – La partita riprende, Comesana al servizio per iniziare il quinto set.
AGGIORNAMENTO 17:36 – Comesana rientra in campo dopo l’off-court medical time out.