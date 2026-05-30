Roland Garros 2026: Sabalenka supera l’ostacolo Kasatkina, ottavi nel mirino

Prosegue la marcia della numero uno del mondo Aryna Sabalenka verso quel titolo Major che nell’annata passata ha visto sfumare sul più bello per mano di Coco Gauff. La bielorussa archivia in due set la pratica Daria Kasatkina, con il punteggio di 6-0 7-5, anche stavolta non concedendo alcun set.
A seguito di un primo parziale dominato dalla quattro volte campionessa Slam, l’australiana rientra in partita conducendo inizialmente nel secondo set, prima di cedere il passo alla maggiore qualità della sua avversaria.
I segnali per Sabalenka in vista dei prossimi incontri sono rassicuranti. La tennista classe ’98, infatti, ha avuto la capacità di riprendere in mano le redini del gioco dopo un piccolo passaggio a vuoto. In questo senso, la prossima sfida potrà fornire ulteriori indicazioni, vista la caratura dell’avversario: la plurivincitrice Slam, Naomi Osaka.