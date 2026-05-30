Roland Garros 2026: Svajda lotta, sorprende Cerundolo e vola agli ottavi

Prosegue la favola di Zachary Svajda al Roland Garros 2026. Il tennista statunitense supera Francisco Cerundolo in cinque set con il punteggio di 6-3 6-4 3-6 4-6 6-3 al termine di una battaglia durata 3 ore e 3 minuti. Un risultato che rappresenta una delle sorprese più importanti del torneo, considerando che l’argentino partiva nettamente favorito sia per classifica – attualmente numero 25 del mondo con un best ranking di numero 18 ATP – sia per la maggiore esperienza sulla terra battuta.

LA SFIDA

Svajda si era portato avanti di due set, imponendo il proprio ritmo nei primi due parziali e mettendo spesso in difficoltà l’argentino. Nel terzo set, lo statunitense era riuscito anche a conquistare un break di vantaggio, dando l’impressione di poter chiudere la pratica in tre set. Da quel momento, però, è arrivata la reazione di Cerundolo. L’argentino ha alzato il livello del proprio tennis, vincendo il terzo set per 6-3 e il quarto per 6-4, trascinando il match al quinto e decisivo parziale.

Nel momento più delicato dell’incontro, però, Svajda non ha perso lucidità né concentrazione. Lo statunitense ha trovato il break decisivo nel quarto gioco del quinto set e ha poi difeso il vantaggio fino al 6-3 conclusivo, completando una delle vittorie più importanti della sua carriera.

Per il classe 2002 si tratta del primo approdo agli ottavi di finale di un torneo del Grande Slam. Ad attenderlo ci sarà ora Flavio Cobolli, in una sfida che mette in palio un posto nei quarti di finale del Roland Garros.