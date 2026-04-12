Masters 1000 Monte-Carlo 2026, Sinner: “Con Alcaraz finale strana ma bella”

“È stata una settimana fantastica, in cui ho disputato delle partite davvero eccezionali. Sono molto felice per essere riuscito a migliorare partita dopo partita. Vincere il mio primo grande titolo su terra battuta significa molto per me“. Lo ha dichiarato Jannik Sinner, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria ai danni di Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. “Sono sorpreso positivamente da me stesso – ha proseguito – Ogni giorno mi sveglio e cerco di diventare un giocatore migliore, e a Monte-Carlo abbiamo cambiato piccole poche ogni giorni per cercare di capire lo stile di gioco migliore in base all’avversario. Non ho giocato lo stesso tennis contro tutti. È stato tutto piuttosto frenetico, quindi ora sarà bello avere qualche giorno di riposo, lontano dai campi“.

Infine, non poteva mancare un commento sulla finale: “La partita è stata molto strana perché c’era molto vento. Inoltre la palla rimbalzava di meno perché non faceva caldo. Credo di aver servito bene nei momenti importanti del primo set: in particolare nel tie-break sono stato molto preciso. Nel secondo set invece entrambi abbiamo avuto alti e bassi: alla fine del torneo è normale sentirsi un po’ stanchi e inoltre c’era molta tensione. Ma secondo me è stata una bella partita da parte di entrambi. Sicuramente ci sono alcuni piccoli dettagli che Carlos potrà migliorare in vista della nostra prossima sfida“.