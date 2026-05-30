Roland Garros 2026, Shnaider supera Oliynykova: nessuna stretta di mano dopo il match

Si è conclusa con la vittoria di Shnaider per 7-5 6-2 la sfida di primo turno del Roland Garros 2026 tra Oleksandra Oliynykova e Diana Shnaider. Al termine dell’incontro, come ampiamente prevedibile alla vigilia, le due giocatrici non si sono strette la mano a rete, limitandosi ai consueti saluti formali con il giudice di sedia.

Un episodio che non rappresenta una novità nel circuito femminile dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, ma che in questo caso assume un significato particolare alla luce delle durissime dichiarazioni rilasciate da Oliynykova nelle ore precedenti alla partita.

IL PRE PARTITA

L’ucraina aveva infatti attaccato apertamente la sua avversaria per la partecipazione a un torneo sponsorizzato da Gazprom, società al centro di numerose polemiche per il suo legame con la Russia. “Questo match non dovrebbe nemmeno avere luogo”, aveva dichiarato Oliynykova, accusando inoltre Shnaider di aver preso parte a un evento finanziato da un’organizzazione che, secondo la tennista ucraina, contribuisce economicamente allo sforzo bellico russo.

Le parole più forti erano arrivate quando Oliynykova aveva paragonato quella scelta alla partecipazione a un torneo nella Germania nazista organizzato da chi aveva costruito Auschwitz. L’ucraina aveva inoltre accusato la russa di aver messo “like” a contenuti di propaganda filorussa sui social network, criticando il silenzio del mondo del tennis su questi temi.

Per questo motivo l’assenza della stretta di mano era considerata praticamente inevitabile già prima dell’inizio dell’incontro. Un gesto che si inserisce in una situazione ormai vista più volte negli ultimi anni, ma che in questo caso arriva dopo uno scambio di dichiarazioni particolarmente duro e acceso.

Al di là delle tensioni extracampo, il risultato permette a Shnaider di proseguire il proprio cammino nel secondo Slam stagionale, mentre per Oliynykova si conclude l’avventura parigina dopo una settimana che l’ha vista al centro dell’attenzione non soltanto per i risultati ottenuti sul campo.