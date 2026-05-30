Roland Garros 2026, Oliynikova: “Shnaider non commenta, altrimenti uscirebbe uno scandalo”

Non sembra essersi placato il botta e risposta tra Oleksandra Oliynykova e Diana Shainder. Anche nella conferenza stampa dopo la sconfitta al terzo turno del Roland Garros 2026, la tennista ucraina ha parlato della collega russa. “Shnaider non vuole commentare la guerra perché se lo facesse sarebbe uno scandalo, tennisti russi hanno delle idee orribili e non sono aperti al dialogo” ha commentato Oliynikova.

Shainder e il conflitto

“Shnaider sapeva benissimo cosa stava facendo quando ha deciso di partecipare al torneo Gazprom – ha proseguito l’ucraina -. In Russia hanno questo senso di glorificazione e si ritengono superiori a tutto il mondo“. Durissimo dunque il pensiero della sconfitta di giornata, che in Ucraina vive la quotidianità della guerra. A tal proposito ha detto: “Mi fa strano avere un sacco di sicurezza qui al Roland Garros e poi quando torno a casa sono sotto alle bombe“.

La storia di Oliynykova la lega particolarmente alla guerra: suo papà, infatti, è stato una figura fondamentale nella sua carriera sportiva e al momento è arruolato nell’esercito. La stessa tennista ha raccontato: “Quando a 21 anni ero numero 800 al mondo lui era l’unico a credere in me, ora ha un’altra settimana di licenza ma poi tornerà in Ucraina”.