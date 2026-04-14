ATP 500 Barcellona 2026: Musetti torna a vincere, Landaluce sconfitto in due set

Buona la prima per Lorenzo Musetti all’ATP 500 di Barcellona 2026. Il carrarino doma la wildcard spagnola Martin Landaluce in 1 ora e 27 minuti con il punteggio di 7-5 6-2 e accede agli ottavi di finale del torneo catalano. Vittoria importante per “Muso”, ancora alla ricerca della forma fisica migliore in vista del Roland Garros, a seguito del lungo stop per l’infortunio rimediato all’Australian Open. Partita che aiuta l’azzurro anche dal punto di vista mentale, sceso alla posizione numero 9 del ranking mondiale dopo le sconfitte al secondo turno nel Masters 1000 di Indian Wells e Monte-Carlo (nel mezzo anche il forfait dall’Open di Miami).

Nel prossimo turno Lorenzo affronterà il francese Corentin Moutet, numero 31 del mondo. L’azzurro è avanti 2-0 nei precedenti, disputati entrambi lo scorso anno e dominati da Musetti: 6-2 6-3 al primo turno dell’ATP 250 di Buenos Aires (terra rossa) e 6-3 6-4 ai quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna (cemento indoor).

La partita

Primo set di altissimo livello con lo spagnolo che parte forte: annulla una palla break nel primo gioco, strappa il servizio nel secondo e vince il terzo ai vantaggi. Musetti entra finalmente in partita e nel settimo game piazza il primo break della sua partita. Sul punteggio di 5-5, l’azzurro alza nuovamente il ritmo, strappa la battuta all’avversario e nel dodicesimo game chiude il primo set per 7 giochi a 5.

Nel secondo parziale non c’è storia. Sulle ali dell’entusiasmo, l’azzurro breakka in apertura e si porta in vantaggio 3-1 dopo aver mantenuto il servizio a 0 nel game successivo. Sul 3-2, Landaluce prova a pareggiare i conti, ma Musetti è bravo ad annullare l’unica palla break concessa al suo avversario. Nel settimo game arriva l’accelerazione decisiva del numero 9 del mondo che ottiene il quarto break del match. Sul punteggio di 5-2, Lorenzo al servizio non trema e chiude la pratica Landaluce 7-5 6-2 per volare agli ottavi di finale.