Roland Garros 2026, Shnaider: “Oliynykova? Non ho ascoltato i suoi commenti”

“Onestamente non so cos’abbia detto Oliynikova, io mi sono allenata e preparata per la partita, non ho ascoltato nulla“. Diana Shnaider ha glissato così sui commenti di Oleksandra Oliynikoya dopo averla eliminata al terzo turno del Roland Garros 2026. La tennista ucraina, infatti, aveva duramente criticato la partecipazione di Shainder a dei tornei Gazprom, citando addirittura la Germania nazista. La testa di serie numero 23 ha minimizzato l’accaduto dicendo: “Viaggio tutto l’anno e non vedo amici e parenti, se posso giocare davanti a loro e quella è l’unica occasione che ho la colgo al volo“. Sulla partita in sé, Shnaider ha voluto sottolineare: “Sono entrata in campo come in qualsiasi match, d’altronde come dice il mio allenatore non gioco contro un’avversaria ma contro una pallina“.