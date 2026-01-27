Australian Open 2026, Alcaraz: “Vicino al livello dello US Open. Se Zverev vorrà battermi dovrà sudare”

“Il mio livello di gioco negli scorsi US Open era più alto, ma quello con cui sto giocando qui è piuttosto vicino. Oggi è stato il mio miglior match del torneo per livello e intensità di gioco“. Felice per la prima semifinale in carriera raggiunta a Melbourne a seguito della vittoria nel match dei quarti di finale contro Alex de Minaur per 7-5 6-2 6-1, Carlos Alcaraz ha raccontato in conferenza stampa le sensazioni lasciate dalla sfida contro il nazionale australiano e il suo potenziale di gioco in vista della semifinale contro Alexander Zverev.

L’ANALISI DEL MATCH

Ecco come il numero 1 del mondo analizza la netta vittoria ottenuta contro Alex de Minaur: “Lui è un giocatore molto veloce e che non sbaglia spesso. È difficile giocarci contro perché non ti lascia molto tempo sul campo. A volte esce un po’ dalla sua zona di comfort per giocare in maniera più aggressiva e commette qualche errore. Qui a Melbourne è il primo torneo dell’anno per me e riconosco che in alcuni match precedenti non sono stato abbastanza paziente, oggi ho lasciato il campo felice del mio livello“.

OBIETTIVO CONCENTRAZIONE

Uno degli aspetti sui quali il numero 1 del mondo sembra essere notevolmente migliorato è quello relativo alla concentrazione mantenuta durante tutte le fasi del match, è proprio lo spagnolo a essere della medesima opinione: “Nella off-season abbiamo lavorato molto sulla concentrazione e sul non avere alti e bassi durante i match. Riuscirci è il mio principale obiettivo, è ciò sul quale lavoro durante gli allenamenti. Penso che questo lavoro stia pagando, sto riuscendo a mantenere una grande concentrazione e ne sono molto orgoglioso“.

ZVEREV OSTACOLO VERSO LA FINALE

In semifinale, il murciano affronterà Zverev con cui ha perso il match dei quarti di finale nel 2024: “La settimana prima del torneo mi sono allenato con lui e abbiamo giocato un set di alto livello in cui ha vinto lui per 7-6 – racconta Alcaraz – Ho visto i suoi match durante il torneo in cui ha mostrato un livello molto alto servendo molto bene, sarà una grande battaglia. Mi farò trovare pronto, se vorrà battermi dovrà sudare (sorride ndr)”.