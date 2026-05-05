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Qualificazioni Internazionali d’Italia 2026: medical timeout per Comesana nel match con Riedi

Redazione
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Francisco Comesana - Foto Matthieu Mirville/DPPI / IPA Sport 2 / IPA
Francisco Comesana - Foto Matthieu Mirville/DPPI / IPA Sport 2 / IPA

Medical timeout per Francisco Comesana nel corso della sfida contro Leandro Riedi valida per il secondo turno delle qualificazioni agli Internazionali d’Italia 2026. L’argentino – avanti nel primo 4-3 – ha accusato un dolore al braccio destro dopo una brutta caduta. Nessun infortunio né rischi di un ritiro con il match che è ripreso regolarmente dopo l’intervento del fisioterapista.

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