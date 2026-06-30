Wimbledon 2026, Berrettini su Wawrinka: “È una leggenda del tennis e lo ha dimostrato ancora”

Una battaglia bellissima per chiudere la seconda giornata di Wimbledon 2026. Sul Court 1, Stan Wawrinka ha dato il suo ultimo saluto ai campi dell’All England Club arrendendosi dopo oltre quattro ore di gioco a Matteo Berrettini con il punteggio di 7-6(7) 6-7(16) 7-6(7) 7-6(5). “Stan è una leggenda e lo ha dimostrato ancora una volta – le parole di Berrettini nell’intervista in campo -. Ricordo quando ho giocato qui il torneo junior nel 2014 e lui giocava contro Roger Federer. Io mi sono sentito grato e orgoglioso di quella che è la mia carriera finora. È per questo che l’ho inseguito fino negli spogliatoi, volevo dargli l’asciugamano dell’ultima volta che ha giocato qui. È un bel ricordo“.

Il romano ha aggiunto: “Ci si allena molto, ma queste partite non possono essere replicate in allenamento. Abbiamo giocato più di quattro ore. Mi piace giocare al meglio dei cinque set e quando è uscito il tabellone ero contento di poter giocare contro Wawrinka. Sono contento di stare in campo, voglio ringraziare tutta la mia panchina. Dopo Parigi abbiamo lavorato ogni singolo giorno per essere qui. Il torneo non è ancora finito e c’è tanto lavoro da fare ancora“.