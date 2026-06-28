Gauff a Wimbledon 2026: “Devo crescere sull’erba, le sorelle Williams sono la mia ispirazione”

Coco Gauff si presenta a Wimbledon 2026 in un momento difficile della sua stagione. Dopo la sconfitta al terzo turno del Roland Garros 2026, Slam di cui difendeva il trono, deve affrontare il Major che meno si addice al suo gioco: “Non ho il miglior rapporto con l’erba, ma so di poter giocare bene, è una questione di fiducia. Non è una superficie naturale per me, e spesso ho avuto tabelloni complicati, credo che lo sia anche quello di quest’anno, ma allo stesso tempo penso di essermi allenata nel modo migliore da quando gioco a Wimbledon”

COME RISOLVERE IL REBUS

Cosa può fare la statunitense per infrangere il muro degli ottavi di finale ai Championships? Secondo lei, tutto parte dai colpi di inizio gioco: “Al Roland Garros mi sono pentita di non aver spinto abbastanza sul servizio, ma qui sull’erba può fare male e nelle ultime settimane ci ho lavorato molto”. Effettivamente, l’annoso problema con i doppi falli sembra essere stato parzialmente risolto.

Un’altra risorsa a cui l’ex numero 2 del mondo (ora 7) può attingere, viene dal passato. I ricordi del match vinto nel 2019, all’età di 15 anni, contro nientedimeno che Venus Williams, non può che alimentare la convinzione di poter giocare bene su questi campi. In generale, le sorelle Williams sono state la sua principale fonte d’ispirazione: “Ho scelto questo sport grazie a loro, ho creduto di poter fare grandi cose grazie a loro. Le ammiro moltissimo. Anche quando abbiamo giocato contro, continuavo a osservarle”.

Infine, un consiglio per Maya Joint, la classe 2006 che affronterà Serena Williams al primo turno, terzo match sul Centre court, martedì 30 giugno: “Io cercavo di non vedere il nome di Venus sul tabellone, perché guardarlo avrebbe reso tutto reale. Ovviamente ora è tutto diverso, perché non vediamo Serena in campo da anni, e non sappiamo cosa aspettarci, ma penso sia importante per Maya scendere in campo con un’idea concreta di poter vincere”.