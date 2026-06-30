L’addio di Wawrinka a Wimbledon: “Non vorrei ritirarmi, ma è il momento”

“Non vorrei ritirarmi ma so che è il momento. La ragione per cui ho continuato a giocare così a lungo è stata per avere queste emozioni. Non avrei mai pensato di riuscire a competere ancora su questo campo e invece ce l’ho fatta tante volte. Non è la prima volta che vengo qui (ride ndr.) però oggi mi sono spinto ai miei limiti. Matteo (Berrettini ndr.) è un amico. Non è facile dire addio a qualcosa che ami tanto e voglio ringraziare tutti perché ho avuto la possibilità di giocare qui un’ultima volta”. Così Stan Wawrinka, nell’intervista in campo, dopo la sconfitta con Matteo Berrettini al primo turno di Wimbledon 2026. Nell’ultima ai Championships l’elvetico ha dato filo da torcere al finalista dell’edizione 2021, cedendo solamente in quattro tie-break.